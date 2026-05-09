22:08 09.05.2026

Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав оголошення про припинення вогню та запланований масштабний обмін полоненими між Україною і РФ, водночас закликавши до встановлення повного, безумовного та тривалого перемир'я.

Гутерріш високо оцінив зусилля Сполучених Штатів Америки у сприянні досягненню відповідної домовленості та заявив про повну підтримку її реалізації.

"Я вітаю оголошення про припинення вогню та запланований масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Я високо оцінюю зусилля США у сприянні досягненню цієї угоди та повністю підтримую її реалізацію", – зазначив він у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Також генсек ООН повторив заклик до негайного, повного, безумовного і тривалого припинення вогню як першого кроку до справедливого, стійкого і всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/2053130609229234509?s=46

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

04:35 09.05.2026
ЗС РФ просунулись біля Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині – DeepState

21:45 08.05.2026
Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

21:17 08.05.2026
Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

08:50 26.04.2026
Мельник в ООН: Росія має негайно повернути ЗАЕС Україні та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ

18:48 23.04.2026
Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

12:16 21.04.2026
Посол Франції відвідав пункт евакуації в Краматорську – УВКБ ООН

