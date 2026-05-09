Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав оголошення про припинення вогню та запланований масштабний обмін полоненими між Україною і РФ, водночас закликавши до встановлення повного, безумовного та тривалого перемир'я.

Гутерріш високо оцінив зусилля Сполучених Штатів Америки у сприянні досягненню відповідної домовленості та заявив про повну підтримку її реалізації.

"Я вітаю оголошення про припинення вогню та запланований масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Я високо оцінюю зусилля США у сприянні досягненню цієї угоди та повністю підтримую її реалізацію", – зазначив він у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Також генсек ООН повторив заклик до негайного, повного, безумовного і тривалого припинення вогню як першого кроку до справедливого, стійкого і всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/2053130609229234509?s=46