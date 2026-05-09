21:55 09.05.2026

Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Попри повномасштабну війну та постійні обстріли, українські громади продовжують забезпечувати базові послуги населенню, підтримувати роботу критичної інфраструктури та відновлювати зруйновані об'єкти, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Українські міста адаптувалися до нових умов: під дронами, ракетами, КАБами і бомбами. Попри все працює транспорт, функціонує комунальна інфраструктура, лікарні приймають пацієнтів, школи продовжують навчання, а громади зберігають керованість", – представив досвід України під час пленарної сесії Європейського комітету регіонів заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

Також наголошується, що Україна не відкладає відновлення на післявоєнний період, а здійснює його щодня. Як приклад наведено Київську область, де вже відновлено близько 80% із понад 30 тис. пошкоджених або зруйнованих об'єктів.

 

21:45 08.05.2026
Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Відновлення Дарницької ТЕЦ виконується за кошти "Євро-Реконструкції" – КМДА

Залужний: Вже не потрібно перемагати противника у "класичній" війні, достатньо зробити його діяльність занадто дорогою

У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

На Одещині відновили світло після негоди для понад 200 тис. абонентів

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

Кулеба: Мінрозвитку та ЄБРР узгодили пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури

Ворог знову атакував Дніпро, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

