Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

Попри повномасштабну війну та постійні обстріли, українські громади продовжують забезпечувати базові послуги населенню, підтримувати роботу критичної інфраструктури та відновлювати зруйновані об'єкти, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Українські міста адаптувалися до нових умов: під дронами, ракетами, КАБами і бомбами. Попри все працює транспорт, функціонує комунальна інфраструктура, лікарні приймають пацієнтів, школи продовжують навчання, а громади зберігають керованість", – представив досвід України під час пленарної сесії Європейського комітету регіонів заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

Також наголошується, що Україна не відкладає відновлення на післявоєнний період, а здійснює його щодня. Як приклад наведено Київську область, де вже відновлено близько 80% із понад 30 тис. пошкоджених або зруйнованих об'єктів.