21:40 09.05.2026

Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Вітаю Forsthoffer Ágnes oldala (Агнеш Форстгоффер – ІФ-У) із призначенням на посаду голови Національних зборів Угорщини… Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво, зміцнювати міжлюдські зв'язки та розвивати практичні ініціативи у сферах торгівлі, освіти та культурного обміну", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

За його словами, він чекає на тісну співпрацю та подальше зміцнення україно-угорського партнерства в різних сферах.

Спікер українського парламенту побажав Форстгоффер успіхів у втіленні волі й прагнень угорського народу.

Форстгоффер, яка раніше обіймала посаду віцеголови партії "TISZA" Петера Мадяра, обрана головою парламенту 9 травня.

Як повідомлялося, парламент Угорщини у суботу обрав Мадяра прем'єр-міністром країни.

 

