Інтерфакс-Україна
21:10 09.05.2026

Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

Союзники США в Європі очікують, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про подальше скорочення американської військової присутності на континенті після планів виведення 5 тис. військовослужбовців із Німеччини, що викликає занепокоєння в країнах НАТО щодо майбутньої оборонної стратегії США в Європі, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, провідні дипломати країн НАТО прогнозують, що нові скорочення можуть торкнутися також Італії, а також включати скасування плану щодо розміщення далекобійних ракет у Німеччині, започаткованого за президентства Джо Байдена.

"Серед інших можливих сценаріїв – припинення участі США в деяких військових навчаннях і перекидання військ із країн, якими президент незадоволений, до тих, що вважаються більш прихильними до нього", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, занепокоєння союзників також пов'язане з критикою Трампа на адресу Італії та Іспанії через, на його думку, недостатню підтримку США та Ізраїлю у протистоянні з Іраном.

Співрозмовники також уточнюють, що їхні оцінки базуються на публічних заявах Трампа та контактах представників Альянсу з американськими колегами щодо майбутніх планів США в НАТО.

Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати протягом наступних 6-12 місяців виведуть в Німеччини 5 тис. американських військовослужбовців. До цього президент США Дональд трамп заявляв, що "США вивчають можливість скорочення військового контингенту в Німеччині".

Трамп виступав із такими погрозами після розбіжностей із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який заявив, що іранці принижують США на переговорах про припинення двомісячної війни і що він не розуміє, яку стратегію виходу з конфлікту переслідує Вашингтон. Зі свого боку американський президент неодноразово публічно критикував Мерца і лідерів інших країн-членів НАТО за те, що вони не брали безпосередньої участі у військовій кампанії США проти Ірану.

 

08:12 09.05.2026
Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

05:44 09.05.2026
Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

20:08 08.05.2026
Пентагон опублікував раніше засекречені документи про НЛО

16:24 08.05.2026
США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

09:51 08.05.2026
США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

11:22 07.05.2026
Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

13:18 05.05.2026
У Латвії почалися навчання НАТО

11:30 05.05.2026
Міністри оборони країн Північної Європи обговорюють у Норвегії стратегічне та оперативне співробітництво

17:25 04.05.2026
Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

