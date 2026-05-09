Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

Союзники США в Європі очікують, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про подальше скорочення американської військової присутності на континенті після планів виведення 5 тис. військовослужбовців із Німеччини, що викликає занепокоєння в країнах НАТО щодо майбутньої оборонної стратегії США в Європі, повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, провідні дипломати країн НАТО прогнозують, що нові скорочення можуть торкнутися також Італії, а також включати скасування плану щодо розміщення далекобійних ракет у Німеччині, започаткованого за президентства Джо Байдена.

"Серед інших можливих сценаріїв – припинення участі США в деяких військових навчаннях і перекидання військ із країн, якими президент незадоволений, до тих, що вважаються більш прихильними до нього", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, занепокоєння союзників також пов'язане з критикою Трампа на адресу Італії та Іспанії через, на його думку, недостатню підтримку США та Ізраїлю у протистоянні з Іраном.

Співрозмовники також уточнюють, що їхні оцінки базуються на публічних заявах Трампа та контактах представників Альянсу з американськими колегами щодо майбутніх планів США в НАТО.

Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати протягом наступних 6-12 місяців виведуть в Німеччини 5 тис. американських військовослужбовців. До цього президент США Дональд трамп заявляв, що "США вивчають можливість скорочення військового контингенту в Німеччині".

Трамп виступав із такими погрозами після розбіжностей із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який заявив, що іранці принижують США на переговорах про припинення двомісячної війни і що він не розуміє, яку стратегію виходу з конфлікту переслідує Вашингтон. Зі свого боку американський президент неодноразово публічно критикував Мерца і лідерів інших країн-членів НАТО за те, що вони не брали безпосередньої участі у військовій кампанії США проти Ірану.