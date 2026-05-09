Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

Російські війська атакували FPV-дроном автомобіль аварійної служби Групи "Нафтогаз" у Донецькій області, коли працівники їхали відновлювати газопостачання у прифронтовій Дружківці.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що російські війська FPV-дроном атакували автомобіль аварійної служби, який прямував на відновлення пошкодженої внаслідок попередніх обстрілів: "Автомобіль газової служби прямував на виклик, щоб відновити інфраструктуру, пошкоджену внаслідок попередніх обстрілів, і повернути газопостачання споживачам в прифронтовій Дружківці".

За його словами, внаслідок удару автомобіль було повністю знищено. Працівники встигли евакуюватися та не постраждали.

У "Нафтогазі" наголосили, що попри постійні атаки фахівці компанії продовжують працювати у прифронтових регіонах та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.