Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, – радник Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним будь-де, але не в Москві, сказав радник Офісу президента Сергій Лещенко.

"Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, тому що Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий", – сказав Лещенко в ефірі телемарафону в суботу.

Як повідомлялось, 9 травня помічник президента РФ Юрій Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий провести зустріч із Зеленським у Москві.

Сам президент України неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним, але не в Москві і не в Києві, місцем зустрічі може бути Близький Схід, Європа, США.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, то місць для цього багато. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, у США – де завгодно", – сказав Зеленський в інтерв’ю для телерадіокомпанії Rai Italia у квітні 2026 року.