На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

Ворог атакував у суботу два райони Дніпропетровської області безпілотниками: одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.

"Під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей. Поранень дістала 87-річна жінка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі в суботу.

За його інформацією, цілили росіяни й по Межівській громаді, що на Синельниківщині. "Загинула 46-річна жінка", – йдеться у повідомленні.