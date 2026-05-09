Інтерфакс-Україна
Події
18:49 09.05.2026

На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог атакував у суботу два райони Дніпропетровської області безпілотниками: одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.

"Під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей. Поранень дістала 87-річна жінка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі в суботу.

За його інформацією, цілили росіяни й по Межівській громаді, що на Синельниківщині. "Загинула 46-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

Теги: #дніпропетровська_область #бпла_рф

17:50 09.05.2026
На Херсонщині загинула жінка, поранено чоловіка через удар ворожого БпЛА

13:23 09.05.2026
Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

11:44 09.05.2026
Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

09:19 09.05.2026
Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

15:48 06.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

18:50 25.04.2026
Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

11:02 21.04.2026
П'ятьох поліцейських поранено при затриманні правопорушника з гранатою на Дніпропетровщині

18:40 11.04.2026
Через обстріли Дніпропетровщини поранено одну людину – ОВА

20:16 06.04.2026
У Нікополі 10 людей, серед них – діти, поранено через російські обстріли

10:55 01.04.2026
Глава МВС: Підготовлено резерви додаткового забезпечення до 50 МВт для Дніпропетровської області

