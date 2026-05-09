РФ на параді змогла показати лише жалюгідну копію одного з українських ракетних дронів – радник Зеленського

Новий російський ракетний дрон "Герань-5", представлений на параді в Москві, знаходиться за своїми показниками десь посередині між українськими ракетними дронами "Пекло" та "Паляниця", заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"На 5-му році великої війни Росія не має що показати на параді, окрім жалюгідної копії лише одного з наших українських ракетних дронів", – написав він у соцмережі X.

Радник президента Зеленського зазначив, що порівняння "Герані-5" із українською крилатою ракетою FP-5 "Фламінго" некоректно.

"Росіяни намагалися її скопіювати, і вони виглядають досить схожими. Але саме тут розмір має значення – у російського дрона дальність польоту та корисне навантаження приблизно в 10 разів менші", – наголосив Камишін.