Інтерфакс-Україна
Події
18:20 09.05.2026

РФ на параді змогла показати лише жалюгідну копію одного з українських ракетних дронів – радник Зеленського

1 хв читати

Новий російський ракетний дрон "Герань-5", представлений на параді в Москві, знаходиться за своїми показниками десь посередині між українськими ракетними дронами "Пекло" та "Паляниця", заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"На 5-му році великої війни Росія не має що показати на параді, окрім жалюгідної копії лише одного з наших українських ракетних дронів", – написав він у соцмережі X.

Радник президента Зеленського зазначив, що порівняння "Герані-5" із українською крилатою ракетою FP-5 "Фламінго" некоректно.

"Росіяни намагалися її скопіювати, і вони виглядають досить схожими. Але саме тут розмір має значення – у російського дрона дальність польоту та корисне навантаження приблизно в 10 разів менші", – наголосив Камишін.

Теги: #камишін #герань_5 #москва #парад

11:58 09.05.2026
"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

11:26 09.05.2026
У Москві завершився так званий парад перемоги, він тривав 45 хвилин

21:45 08.05.2026
Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

16:12 08.05.2026
Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

14:15 08.05.2026
Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

12:40 08.05.2026
Росія відмовила іноземним журналістам в акредитації на парад 9 травня – ЗМІ

13:09 07.05.2026
Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

17:44 25.03.2026
Радник президента Камишін відзначив перше у світі дистанційне збиття "шахеда": це змінює підхід до побудови системи ППО

10:43 11.01.2026
РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

12:08 07.11.2025
Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

