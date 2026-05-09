Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

"Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи", – написав Зеленський у соцмережі Х у суботу.

Він зазначив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства й поваги до наших людей.

"Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді!" – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, партія "Тиса", лідером якої є Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня.

Мадяр прийшов на зміну Віктору Орбану (партія "Фідес"), який очолював угорський уряд протягом 16 років.

Інавгурація нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра відбулася в Будапешті у суботу на першому засіданні нового складу Державних зборів (парламенту).

На інавгураційному засіданні було обрано спікера парламенту, і одним із перших її рішень стало повернення прапора ЄС на будівлю.