На Херсонщині загинула жінка, поранено чоловіка через удар ворожого БпЛА

58-річна жінка загинула, ще один чоловік отримав поранення через удар дроном по селу Незламне Херсонського району, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 9 травня 2026 року близько 13:00 військові рф вдарили БпЛА по с. Незламне Херсонського району. Унаслідок атаки загинула 58-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення", – йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, триденне перемир’я між Україною та Росією 9-11 травня анонсував президент США Дональд Трамп, а потім підтвердив і президент України Володимир Зеленський.