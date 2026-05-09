Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві

Помічник президента РФ Юрій Ушаков знову підтвердив, що Володимир Путін готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

"Наш президент кілька разів відповідав, що якщо він (Зеленський) хоче, будь ласка, нехай дзвонить до Москви. Ми готові прийняти, провести переговори", – наводять висловлювання Ушакова російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи передав прем’єр Словаччини Роберт Фіцо якесь послання від Зеленського для Путіна і чи стосувалося воно можливої зустрічі, Ушаков зазначив, що "якихось особливих послань Фіцо не передавав, але про свій контакт із Зеленським розповів".

При цьому помічник президента РФ, відповідаючи на запитання, чи просив Зеленський передати Путіну щось про можливу зустріч, підкреслив: "Це старі сигнали, які передавалися через багатьох осіб, у тому числі й через Трампа". "Нехай дзвонить, а то він щось там передає, а потім все зависає в повітрі", – сказав Ушаков.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним, але не в Москві і не в Києві, місцем зустрічі може бути Близький Схід, Європа, США.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, то місць для цього багато. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, у США – де завгодно", – сказав Зеленський в інтерв’ю для телерадіокомпанії Rai Italia у квітні 2026 року.