Київський метрополітен має намір переглянути алгоритми використання дефібриляторів після випадку біля ст.м. "Політехнічний інститут"

Київський метрополітен має намір спільно з працівниками поліції переглянути алгоритми використання дефібриляторів після смерті людини поблизу станції метро "Політехнічний інститут" ввечері 8 травня.

"Ситуація викликала суспільний резонанс та показала, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках", – йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

Раніше медична інструкторка та співзасновниця ініціативи РеаніМетро Марія Назарова у соцмережі Facebook повідомила, що працівники метрополітену відмовились винести дефібрилятор назовні для проведення реанімаційних дій людині, якій стало зле на вулиці. "(…)небайдужі перехожі почали серцево-легеневу реанімацію і тричі послали гонців в метро, щоб винести нагору дефібрилятор, який знаходиться на платформі... Людям тричі відмовили винести деф нагору. Чоловік не дочекався дефа, швидка продовжила реанімацію, загалом 40 хв, чоловік не вижив", – написала вона.

У свою чергу у метрополітені зазначили, що наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини.

"За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену", – повідомили метрополітенівці.

Там також нагадали, що автоматичні зовнішні дефібрилятори з’явилися на станціях київського метро у 2020 році і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів.

"Ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях з великою кількістю людей. Тож метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дефібриляторів", – йдеться у дописі метрополітену.