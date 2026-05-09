Інтерфакс-Україна
Події
17:14 09.05.2026

Київський метрополітен має намір переглянути алгоритми використання дефібриляторів після випадку біля ст.м. "Політехнічний інститут"

2 хв читати

Київський метрополітен має намір спільно з працівниками поліції переглянути алгоритми використання дефібриляторів після смерті людини поблизу станції метро "Політехнічний інститут" ввечері 8 травня.

"Ситуація викликала суспільний резонанс та показала, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках", – йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

Раніше медична інструкторка та співзасновниця ініціативи РеаніМетро Марія Назарова у соцмережі Facebook повідомила, що працівники метрополітену відмовились винести дефібрилятор назовні для проведення реанімаційних дій людині, якій стало зле на вулиці. "(…)небайдужі перехожі почали серцево-легеневу реанімацію і тричі послали гонців в метро, щоб винести нагору дефібрилятор, який знаходиться на платформі... Людям тричі відмовили винести деф нагору. Чоловік не дочекався дефа, швидка продовжила реанімацію, загалом 40 хв, чоловік не вижив", – написала вона.

У свою чергу у метрополітені зазначили, що наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини.

"За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену", – повідомили метрополітенівці.

Там також нагадали, що автоматичні зовнішні дефібрилятори з’явилися на станціях київського метро у 2020 році і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів.

"Ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях з великою кількістю людей. Тож метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дефібриляторів", – йдеться у дописі метрополітену.

Теги: #алгоритм #трагедія #метрополітен #дефібрилятор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 16.03.2026
Правоохоронець застрелив у Запоріжжі військового у СЗЧ під час виклику про спробу пограбування

Правоохоронець застрелив у Запоріжжі військового у СЗЧ під час виклику про спробу пограбування

10:33 16.03.2026
Петиція із закликом продовжити роботу Київського метро до опівночі не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом продовжити роботу Київського метро до опівночі не набрала необхідних голосів

20:05 23.02.2026
Після теракту у Львові МВС змінить алгоритм дій поліцейських на виклику

Після теракту у Львові МВС змінить алгоритм дій поліцейських на виклику

11:29 16.02.2026
Елементи стелі обвалилися на двох станціях метро в Києві, обидві працюють без змін, причиною названі обстріли

Елементи стелі обвалилися на двох станціях метро в Києві, обидві працюють без змін, причиною названі обстріли

14:45 31.01.2026
У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

17:41 26.01.2026
Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

14:38 24.01.2026
"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

10:55 20.01.2026
Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

09:47 20.01.2026
У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

Стефанчук оголосив про старт роз'яснення положень нового Цивільного кодексу

Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

Стефанчук розвінчує міф про "домострой", який нібито містить новий Цивільний кодекс

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Рятувальники ДСНС локалізували лісову пожежу на Чернігівщині

Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Кошта в День Європи: Українці, які борються за європейські цінності, є великим для нас натхненням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА