16:26 09.05.2026

Стефанчук оголосив про старт роз'яснення положень нового Цивільного кодексу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував зміну формату комунікації щодо проєкту Цивільного кодексу та перехід до роз’яснення його положень.

"Найближчим часом ми перейдемо до роз’яснення тих положень, які закладені в новий Цивільний кодекс – із поясненням, для чого вони, чи на часі, чи потрібні саме зараз, що змінюємо ми, як регулюємо питання прав людини, цифрових прав, як більш детально захищаємо права військовослужбовців і як робимо все для того, щоб ця кодифікація стала єдиною", – сказав Стефанчук у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook у суботу.

Він закликав колег не читати про Цивільний кодекс, а читати сам Цивільний кодекс. За словами Стефанчука, не можна робити висновки, прочитавши лише одну статтю Кодексу.

"Так, він великий за своїм обсягом. Так, можливо, не всі можуть його осягнути, але саме через це ми зараз змінюємо формат комунікації. І саме тому ми почнемо роз’яснювальну роботу", – підкреслив спікер.

Стефанчук також повідомив про початок дискусії з представниками громадянського суспільства для пошуку компромісу.

"Окремо ми розпочинаємо дискусію з різними напрямами громадянського суспільства, щоб знайти компроміс або пояснити свою позицію щодо тих чи інших питань, як це вже зроблено з медійними юристами. Ми відкриті до діалогу, очікуємо на ваші пропозиції та конструктив, адже Цивільний кодекс – складний, але важливий документ для всіх і кожного", – наголосив голова Верховної Ради.

Стефанчук зазначив, що від народних депутатів очікують до другого читання Цивільного кодексу конкретних поправок і пропозицій, які стануть основою діалогу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня ухвалила у першому читанні новий Цивільний кодекс (№15150). 5 травня Стефанчук у Facebook почав спростовувати міфи, що існують у суспільстві щодо проєкту Цивільного кодексу. Стефанчук – один з авторів проєкту Цивільного кодексу.

