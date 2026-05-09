Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора становить 51, повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграмі про оперативну інформацію станом на 16:00 9 травня.

За їх даними, ворог обстрілює прикордонні райони, зокрема Сумщини.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ. Зафіксовано дві штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував в бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.

На Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дві з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Як повідомлялося, триденне перемир’я між Україною та Росією 9-11 травня анонсував президент США Дональд Трамп, а потім підтвердив і президент України Володимир Зеленський.