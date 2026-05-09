Стефанчук розвінчує міф про "домострой", який нібито містить новий Цивільний кодекс

Положення про "примирення подружжя" містить чинний Сімейний кодекс, а новий проєкт Цивільного кодексу пропонує диференційовано підійти до цього питання, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Міф п’ятий – ніби новий Цивільний кодекс встановлює якісь речі, пов’язані вперше з примиренням подружжя, і дехто з депутатів чомусь називає це "домостроєм". Це якраз міф, який абсолютно ґрунтується на повній дезінформації. Тому що сьогоднішній Сімейний кодекс, стаття 111, чітко встановлює порядок примирення для подружжя. У Цивільно-процесуальному кодексі передбачений цей строк – до шести місяців. Тобто це існує і сьогодні, і суди виходять із цього. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо по-іншому й диференційовано підійти до цього питання", – сказав Стефанчук у відеоповідомленні на своїй сторінці у Facebook у суботу.

За словами спікера, залишивши чинну регуляцію, автори законопроєкту роблять із цього дуже важливі винятки.

"Якщо, наприклад, подружжя домовилися про нормальний розподіл, але мають малолітніх дітей, цей строк не може бути більшим за один місяць. А якщо, і це міститься в частині п’ятій статті 1513 нового Цивільного кодексу, один із подружжя вчинив домашнє насильство або іншу протиправну поведінку, що має ознаки кримінального правопорушення, заходів для примирення подружжя не вживають", – розповів Стефанчук.

Він наголосив, що це найкраща превенція щодо будь-яких дій, які можуть призвести до домашнього насильства.