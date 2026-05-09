15:11 09.05.2026

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 уряд України передбачив майже 175 млрд гривень, повідомила пресслужба Міноборони.

"Пропонується виділити додаткові 1,56 трлн гривень, зокрема на потреби грошового забезпечення для військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, збільшення видатків стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Цього року Україна має отримати 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро – на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні.

Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн гривень – передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Як зазначає Міноборони, додаткові 1,56 трлн гривень для сектору безпеки і оборони підуть на:

  • грошове забезпечення військовослужбовців – 174,3 млрд гривень;
  • розвиток озброєння та військової техніки – 1,37 трлн гривень;
  • резерв для сектору безпеки і оборони – 14,6 млрд гривень.

Окремо передбачено додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

"Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством фінансів працюють в пошуку можливостей щодо максимально належного забезпечення Збройних Сил України та спроможностей для армії", – зазначили військові.

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

19:08 08.05.2026
17:53 08.05.2026
14:49 08.05.2026
00:18 08.05.2026
21:49 06.05.2026
16:21 06.05.2026
15:41 06.05.2026
17:08 05.05.2026
20:38 04.05.2026
