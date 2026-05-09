Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що ЄС готовий брати участь у будь-яких переговорах, результатом яких буде мир для України.

Про це він сказав в суботу в Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" про бачення можливих переговорів ЄС з РФ та настрою з цього питання у лідерів країн-членів ЄС, враховуючи вже заявлену позицію Москви, що вони такі переговори ініціювати не будуть.

"Наша головна мета з першого дня – досягти справедливого та міцного миру в Україні. Ось чому ми підтримуємо Україну, ось чому ми запроваджуємо санкції проти Росії, і це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – заявив президент Європейської ради.

Кошта нагадав про постійний контакт з "українськими друзями, щоб підтримати їх". "Звичайно, нам потрібно у слушний момент провести переговори з Росією, щоб вирішити наші спільні питання безпеки. Ми не хочемо протистояти ініціативі президента Трампа і чекаємо (результатів – ІФ-У), але водночас ми готові робити те, що нам потрібно, тому що нам також потрібно вирішити питання, що стосуються безпеки України", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо нового пакету санкцій для РФ, Кошта зазначив, що мета ЄС – "не запроваджувати санкції". "Наша мета – досягти справедливого та тривалого миру в Україні, поважати український суверенітет, територіальну цілісність України, міжнародно визнані кордони, тому що це дуже важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки та для глобальної безпеки. Тому що ці цінності є універсальними цінностями, закріпленими в Статуті Організації Об’єднаних Націй, і нам потрібно дотримуватися міжнародного права для зміцнення багатосторонньої системи, якщо ми хочемо мирного майбутнього у світі", – заявив Кошта.

Натомість пресслужба президента України опублікувала реліз про розмову президента України Володимира Зеленського з Коштою.

Президент Європейської ради привітав Україну та всіх українців із Днем Європи. Зеленський подякував за всю підтримку з боку Європи для України під час повномасштабної війни.

"Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює", – наголосив президент України.

Зеленський і Кошта обговорили спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України. Триває підготовка до відкриття переговорних кластерів і подальших рішень.

Також під час розмови йшлося про нещодавні кроки в дипломатії та домовленість за посередництва Сполучених Штатів Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000.