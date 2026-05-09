Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Краматорську 5 травня збільшилась до семи людей, повідомила Краматорська міська рада.

Як стало відомо, у лікарні помер 46-річний заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Сімашов, що зазнав поранень через російський удар по місту того дня.

"Лікарі боролися за його життя, проте сьогодні стало відомо що Роман Шавкатович пішов з життя", – йдеться у повідомленні міськради у суботу у Телеграмі.

Як повідомлялося, Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби на центр Краматорська Донецької області. 12 людей дістали поранення.