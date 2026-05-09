Рятувальники ДСНС локалізували лісову пожежу на Чернігівщині

На Чернігівщині локалізовано пожежу лісового масиву, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На території Деснянської територіальної громади Чернігівського району локалізовано масштабну пожежу сухої рослинності та самосійних насаджень. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 га", – написав він у Телеграмі у суботу.

Наразі тривають роботи з ліквідації окремих осередків займання та недопущення повторного поширення вогню.