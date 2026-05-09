Інтерфакс-Україна
Події
14:22 09.05.2026

Рятувальники ДСНС локалізували лісову пожежу на Чернігівщині

1 хв читати
Рятувальники ДСНС локалізували лісову пожежу на Чернігівщині
Фото: ДСНС

На Чернігівщині локалізовано пожежу лісового масиву, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На території Деснянської територіальної громади Чернігівського району локалізовано масштабну пожежу сухої рослинності та самосійних насаджень. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 га", – написав він у Телеграмі у суботу.

Наразі тривають роботи з ліквідації окремих осередків займання та недопущення повторного поширення вогню.

Теги: #лісова_пожежа #чернігівська_область #локалізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 09.05.2026
Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

16:56 08.05.2026
Гасіння 9 лісових пожеж триває в 4 північних областях України, 6 з них локалізовані – ДСНС

Гасіння 9 лісових пожеж триває в 4 північних областях України, 6 з них локалізовані – ДСНС

15:17 08.05.2026
На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

08:23 05.05.2026
На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

09:51 27.04.2026
Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

09:50 25.04.2026
На Чернігівщині двоє загиблих і семеро постраждалих через російський обстріл – влада

На Чернігівщині двоє загиблих і семеро постраждалих через російський обстріл – влада

07:07 21.04.2026
Revolut залишається зацікавленим у виході на ринок України

Revolut залишається зацікавленим у виході на ринок України

20:41 20.04.2026
На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

14:34 27.03.2026
На Чернігівщині внаслідок російського удару загинув 95-річний чоловік – ДСНС

На Чернігівщині внаслідок російського удару загинув 95-річний чоловік – ДСНС

08:27 21.03.2026
Ворог атакував енергооб’єкт у Ніжинському районі, більша частина Чернігівської області без електрики - ОВА

Ворог атакував енергооб’єкт у Ніжинському районі, більша частина Чернігівської області без електрики - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Кошта в День Європи: Українці, які борються за європейські цінності, є великим для нас натхненням

Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА