14:22 09.05.2026
Рятувальники ДСНС локалізували лісову пожежу на Чернігівщині
Фото: ДСНС
На Чернігівщині локалізовано пожежу лісового масиву, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"На території Деснянської територіальної громади Чернігівського району локалізовано масштабну пожежу сухої рослинності та самосійних насаджень. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 га", – написав він у Телеграмі у суботу.
Наразі тривають роботи з ліквідації окремих осередків займання та недопущення повторного поширення вогню.