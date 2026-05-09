Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

Прапор Європейського Союзу замайорів біля українського Парламенту з нагоди Дня Європи, повідомила пресслужба парламенту.

"На початку урочистої церемонії Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що український парламент робить усе, аби якнайшвидше ухвалити необхідні реформи та забезпечити членство України в Європейському Союзі", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у суботу.

"Цей день нагадує нам усім, що війна триває. Європа, східним форпостом якої є Україна, сьогодні потребує сили та єдності. За нашими східними кордонами лежить цивілізаційна прірва, і протистояти цьому злу ми можемо лише разом, підтримуючи одне одного", – сказав Стефанчук.

За його словами, для українців це набагато більше, ніж урочиста церемонія. "Це підтвердження єдності з європейською родиною та незмінності нашого курсу. Парламент робить усе необхідне, щоб Україна якнайшвидше пройшла шлях реформ і стала повноправним членом ЄС", – зазначив Голова Верховної Ради.