Інтерфакс-Україна
Події
14:14 09.05.2026

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

1 хв читати
Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Антоніу Кошта у День Європи обговорили спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України, зокрема підготовку до відкриття кластерів і подальших рішень.

"Говорив із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи і вдячний за всю підтримку Європи для України в час нашої оборони в повномасштабній війні", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

Президент України наголосив, що "ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює".

За словами Зеленського, у розмові також обговорювалася "спільна робота заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу". За його словами, наразі готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень.

"Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000", – додав Зеленський.

"Дякую за те, що Європа з Україною!" - резюмував він.

Теги: #кошта #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 09.05.2026
Кошта в День Європи: Українці, які борються за європейські цінності, є великим для нас натхненням

Кошта в День Європи: Українці, які борються за європейські цінності, є великим для нас натхненням

13:18 09.05.2026
В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

10:20 09.05.2026
Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

16:44 08.05.2026
Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

16:41 08.05.2026
Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

15:42 08.05.2026
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

14:31 08.05.2026
Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

14:15 08.05.2026
Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

13:37 08.05.2026
Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

ОСТАННЄ

Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

Латвія піднімала винищувачі через можливу повітряну загрозу біля кордону з РФ

Бійці 23 полку "Р.У.Г" розповіли про успішну операцію на вовчанському напрямку спільно з добровольцями з Латинської Америки

Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА