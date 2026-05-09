Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Антоніу Кошта у День Європи обговорили спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України, зокрема підготовку до відкриття кластерів і подальших рішень.

"Говорив із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи і вдячний за всю підтримку Європи для України в час нашої оборони в повномасштабній війні", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

Президент України наголосив, що "ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює".

За словами Зеленського, у розмові також обговорювалася "спільна робота заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу". За його словами, наразі готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень.

"Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000", – додав Зеленський.

"Дякую за те, що Європа з Україною!" - резюмував він.