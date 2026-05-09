Інтерфакс-Україна
Події
14:07 09.05.2026

Кошта в День Європи: Українці, які борються за європейські цінності, є великим для нас натхненням

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у День Європи говорить, що українці, які борються за спільні з європейцями цінності, є "великим натхненням".

Відповідний коментар він надав власному кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі поряд зі стендом, присвяченим підтримці Європейського союзу Україні, який був становлений з нагоди Дня Європи поряд з національними стендами країн-членів Європейського союзу.

"Ніхто не бореться більше, ніж Україна, за європейські цінності. І це велике натхнення для всіх нас, бо нам потрібно щодня плекати наші спільні цінності", – сказав він.

Кошта також повідомив, що у нього "була дуже гарна розмова з президентом Зеленським". "Святкувати разом. Разом – ось наша мета", – наголосив президент Європейської ради.

