Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини біля піцерії в Одесі, правопорушника затримано, повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області.

"Учора, 8 травня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік стріляв із пістолета біля піцерії на вулиці Середньофонтанській, після чого зайшов зі зброєю в заклад, демонструючи її присутнім", – йдеться у повідомленні на сайті поліції у суботу.

На щастя, внаслідок застосування зброї ніхто із людей не постраждав, а 42-річного правопорушника на місці оперативно затримали співробітники патрульної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили пістолет, з якого чоловік стріляв у повітря, набої до нього та декілька стріляних гільз. Попередньо, зброя відноситься до категорії пристроїв для відстрілу гумових куль. Правопорушник не мав на неї відповідного дозволу. Усе вилучене направлено на балістичну експертизу.

Правопорушника затримано у процесуальному порядку. Його дії кваліфіковано як хуліганство, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. За результатом медичного освідування підтверджено, що на момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом стрілянини слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі обставини події. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.