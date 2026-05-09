Інтерфакс-Україна
Події
14:02 09.05.2026

Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

2 хв читати
Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини біля піцерії в Одесі, правопорушника затримано, повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області.

"Учора, 8 травня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік стріляв із пістолета біля піцерії на вулиці Середньофонтанській, після чого зайшов зі зброєю в заклад, демонструючи її присутнім", – йдеться у повідомленні на сайті поліції у суботу.

На щастя,  внаслідок застосування зброї ніхто із людей не постраждав, а 42-річного правопорушника на місці оперативно затримали співробітники патрульної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили пістолет, з якого чоловік стріляв у повітря, набої до нього та декілька стріляних гільз. Попередньо, зброя відноситься до категорії пристроїв для відстрілу гумових куль. Правопорушник не мав на неї відповідного дозволу. Усе вилучене направлено на балістичну експертизу.

Правопорушника затримано у процесуальному порядку. Його дії кваліфіковано як хуліганство, за вчинення якого  передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. За результатом медичного освідування підтверджено, що на момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом стрілянини слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі обставини події. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. 

Теги: #одеса #стрілянина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 07.05.2026
Одеса готується до початку курортного сезону – влада

Одеса готується до початку курортного сезону – влада

18:28 05.05.2026
В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

12:29 05.05.2026
Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

09:37 05.05.2026
Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

23:39 04.05.2026
Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

19:17 04.05.2026
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

12:43 04.05.2026
В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

19:56 01.05.2026
Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

18:03 01.05.2026
"Auchan Фонтанка" відновив роботу

"Auchan Фонтанка" відновив роботу

15:38 01.05.2026
Невідомий з автомобіля обстріляв інше авто в Києві, потерпілих немає

Невідомий з автомобіля обстріляв інше авто в Києві, потерпілих немає

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

ОСТАННЄ

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

Латвія піднімала винищувачі через можливу повітряну загрозу біля кордону з РФ

Бійці 23 полку "Р.У.Г" розповіли про успішну операцію на вовчанському напрямку спільно з добровольцями з Латинської Америки

Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА