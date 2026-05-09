Інтерфакс-Україна
Події
13:53 09.05.2026

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

1 хв читати
Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози
Фото: Los Solomas

В Україні у неділю, 10 травня, помірний, вдень в центральних, Київській, Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози; на крайньому заході, вночі і на сході та південному сході країни без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході південний), 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому заході країни 5-10° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході 21-26°.

У Києві 10 травня – короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 травня найвища температура вдень була  28,7 в 1996р., найнижча вночі  -1,7 в 1912р.

Прогноз на понеділок, 11 травня: короткочасні дощі, в більшості західних, Вінницькій, Житомирській, вдень і в Київській області без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на Лівобережжі 9-14°; вдень 17-22°.

У Києві 11 травня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.

Теги: #прогноз_погоди #погода #грози #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 08.05.2026
На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

12:54 07.05.2026
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

13:28 06.05.2026
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

13:22 05.05.2026
Квітневі заморозки призвели до втрати цвіту абрикосів і персиків, озимина не постраждала – Гідрометцентр

Квітневі заморозки призвели до втрати цвіту абрикосів і персиків, озимина не постраждала – Гідрометцентр

13:29 04.05.2026
Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

13:40 03.05.2026
В понеділок в Україні переважно сухо, вночі на сході заморозки, вдень до 19°, на заході та півночі – 20-25°

В понеділок в Україні переважно сухо, вночі на сході заморозки, вдень до 19°, на заході та півночі – 20-25°

13:52 02.05.2026
У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

13:04 30.04.2026
Перші два дні травня в Україні будуть холодними, ночі – із заморозками

Перші два дні травня в Україні будуть холодними, ночі – із заморозками

12:57 29.04.2026
В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

В Україні поступово відступають дощі, але лишаються заморозки на ґрунті

13:38 27.04.2026
Найближчі дні в Україні будуть холодними, вночі заморозки, на півночі та заході можливий мокрий сніг

Найближчі дні в Україні будуть холодними, вночі заморозки, на півночі та заході можливий мокрий сніг

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

ОСТАННЄ

Кошта в День Європи: Українці, які борються за європейські цінності, є великим для нас натхненням

Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

Латвія піднімала винищувачі через можливу повітряну загрозу біля кордону з РФ

Бійці 23 полку "Р.У.Г" розповіли про успішну операцію на вовчанському напрямку спільно з добровольцями з Латинської Америки

Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА