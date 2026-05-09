Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

В Україні у неділю, 10 травня, помірний, вдень в центральних, Київській, Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози; на крайньому заході, вночі і на сході та південному сході країни без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході південний), 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому заході країни 5-10° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході 21-26°.

У Києві 10 травня – короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 травня найвища температура вдень була 28,7 в 1996р., найнижча вночі -1,7 в 1912р.

Прогноз на понеділок, 11 травня: короткочасні дощі, в більшості західних, Вінницькій, Житомирській, вдень і в Київській області без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на Лівобережжі 9-14°; вдень 17-22°.

У Києві 11 травня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.