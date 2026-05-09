Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

Російський безпілотник атакував приватне господарство у Вакалівщині на Сумщині, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Ворог продовжує обстрілювати Сумську громаду. У Вакалівщині Битицького старостату відбулося влучання БпЛА у приватне господарство. Внаслідок удару зруйновано житлову будівлю та господарчі споруди", – написав він у Телеграмі у суботу.

Попередньо без постраждалих. Наслідки ліквідовуються.