Інтерфакс-Україна
Події
13:23 09.05.2026

Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

Фото: Сумська МВА

Російський безпілотник атакував приватне господарство у Вакалівщині на Сумщині, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Ворог продовжує обстрілювати Сумську громаду. У Вакалівщині Битицького старостату відбулося влучання БпЛА у приватне господарство. Внаслідок удару зруйновано житлову будівлю та господарчі споруди", – написав він у Телеграмі у суботу.

Попередньо без постраждалих. Наслідки ліквідовуються.

 

Теги: #сумська_область #бпла_рф

