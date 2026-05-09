13:23 09.05.2026
Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА
Фото: Сумська МВА
Російський безпілотник атакував приватне господарство у Вакалівщині на Сумщині, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"Ворог продовжує обстрілювати Сумську громаду. У Вакалівщині Битицького старостату відбулося влучання БпЛА у приватне господарство. Внаслідок удару зруйновано житлову будівлю та господарчі споруди", – написав він у Телеграмі у суботу.
Попередньо без постраждалих. Наслідки ліквідовуються.