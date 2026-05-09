В Європейській раді до Дня Європи працює стенд солідарності з Україною: Україна – майбутній член ЄС

У приміщенні Європейської ради, яке відкрилося до відвідувачів з нагоди дня Європи, встановлений стенд солідарності Європейського союзу з Україною.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі, стенд встановлений головуючим в Європейському союзі Кіпру поряд з національними стендами країн-членів ЄС. Відвідати Європейську раду прийшло багато людей, і черга щоб тільки потрапити в приміщення, розтягнулася на більше, ніж 100 метрів.

Заступник постійного представника Кіпру в ЄС Гіоргос Іоаннідес (Giorgos Ioannides) в коментарі агентству наголосив, що встановити цей стенд "цілком природно для нас". "Для нас, як головуючої країни, цілком природно мати Україну тут з нами. Україна – майбутній член ЄС, це природний партнер ЄС", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, коли Україна, як член Європейського союзу, буде мати свій власний національний стенд, дипломат зауважив, що це буде в майбутньому, ми не знаємо коли. "Але поки що ми будемо тут разом. Ваша стійкість – це урок для всіх нас, і ми стоїмо з Україною до кінця", – наголосив він.

