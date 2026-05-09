Бійці 23 полку "Р.У.Г" розповіли про успішну операцію на вовчанському напрямку спільно з добровольцями з Латинської Америки

23-й штурмовий полк "Р.У.Г" 2-го корпусу Нацгвардії України "Хартія" за участі добровольців з Латинської Америки у квітні-травні провів успішну штурмову операцію на вовчанському напрямку на Харківщині – система польових укріплень знищена, ворожі позиції зачищені, особовий склад ліквідовано, повідомила пресслужба полку.

"У квітні-травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту", – йдеться у повідомленні пресслужби полку, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у суботу.

Пресслужба повідомила, що у виконанні бойового завдання брали участь українські військовослужбовці та іноземні добровольці з країн Латинської Америки, які спільно виконували штурмові дії. Під час операції штурмові групи полку просунулись через лісові масиви лівого та правого флангів, вийшли до визначених орієнтирів та провели зачистку позицій противника.

"У ході операції штурмовими групами полку було знищено систему польових укріплень противника, зачищено бліндажі та ліквідовано особовий склад ворога, який перебував на позиціях і в укриттях", – повідомляють у командуванні 23-го штурмового полку "Р.У.Г".

Противник неодноразово намагався відновити втрачені позиції та проводив штурмові дії у відповідь, однак усі контратаки були відбиті силами полку. Для дезорієнтації ворога та розтягування його сил під час операції було проведено відволікаючий маневр, що дозволив остаточно зачистити район виконання бойового завдання.

23-й штурмовий полк "Р.У.Г" продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, демонструючи ефективність штурмових дій, злагоджену роботу підрозділів та стійкість українських і іноземних добровольців у боях за Україну.

Вовчанський напрямок на Харківщині залишається одним із найгарячіших точок фронту (станом на травень 2026 року), де ЗСУ ведуть інтенсивні бої, стримуючи російські спроби прориву. Ворог перекидає резерви та штурмує позиції в районах Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів, намагаючись створити "буферну зону".