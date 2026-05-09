Інтерфакс-Україна
Події
12:38 09.05.2026

Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

2 хв читати
Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

Правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця, працівника правоохоронного органу, повідомили про підозру у викраденні чужого майна, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано колишнього військовослужбовця, працівника правоохоронного органу. Йому повідомлено про підозру у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення за ч. 3 ст. 185 КК України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у суботу.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який був співробітником Управління державної охорони України, не з’явився на службу в умовах воєнного стану та залишився за місцем проживання у селі Нова Басань Ніжинського району Чернігівської області. Раніше цей самий чоловік був засуджений судом до 15 років позбавлення волі за співпрацю з окупантами.

Йому інкримінували державну зраду в умовах воєнного стану та самовільне залишення військової частини або місця служби – ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України. Надалі суд вищої інстанції скасував обвинувальний вирок та виправдав його.

Нова підозра стосується ще одного епізоду його дій під час окупації Нової Басані. За даними сторони обвинувачення, у той самий період він встановив стійкі дружні зв’язки з військовослужбовцями РФ та за попередньою змовою з ними незаконно проник до приміщення місцевого магазину. Звідти він викрав продовольчі та промислові товари, а також прикраси з напівдорогоцінних матеріалів.

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили викрадені з магазину прикраси. Чоловік намагався уникнути затримання та переховувався на горищі будинку, де його знайшли і затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 50 млн грн.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.

Теги: #пограбування #підозра #правоохоронець #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:29 08.05.2026
Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

16:49 07.05.2026
Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

15:35 05.05.2026
Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

23:55 01.05.2026
Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

15:02 01.05.2026
Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

Повідомлено про підозру двом тюремникам зі Смоленської області, які катували українських полонених

12:26 01.05.2026
У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

12:32 30.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

СБУ заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ у пособництві агресивній війні

16:45 29.04.2026
ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

14:59 29.04.2026
СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

СБУ заочно повідомила про підозру трьом особам, які у Симферополі готують школярів до війни проти України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

ОСТАННЄ

Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

У Москві завершився так званий парад перемоги, він тривав 45 хвилин

Литва отримала перші американські ракетні комплекси HIMARS

СБУ затримала кілера, який за завданням ворога намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня"

Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА