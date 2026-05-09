Експрацівника УДО затримали за новою підозрою – у пограбуванні магазину за участі окупантів

Правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця, працівника правоохоронного органу, повідомили про підозру у викраденні чужого майна, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано колишнього військовослужбовця, працівника правоохоронного органу. Йому повідомлено про підозру у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення за ч. 3 ст. 185 КК України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у суботу.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, який був співробітником Управління державної охорони України, не з’явився на службу в умовах воєнного стану та залишився за місцем проживання у селі Нова Басань Ніжинського району Чернігівської області. Раніше цей самий чоловік був засуджений судом до 15 років позбавлення волі за співпрацю з окупантами.

Йому інкримінували державну зраду в умовах воєнного стану та самовільне залишення військової частини або місця служби – ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України. Надалі суд вищої інстанції скасував обвинувальний вирок та виправдав його.

Нова підозра стосується ще одного епізоду його дій під час окупації Нової Басані. За даними сторони обвинувачення, у той самий період він встановив стійкі дружні зв’язки з військовослужбовцями РФ та за попередньою змовою з ними незаконно проник до приміщення місцевого магазину. Звідти він викрав продовольчі та промислові товари, а також прикраси з напівдорогоцінних матеріалів.

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили викрадені з магазину прикраси. Чоловік намагався уникнути затримання та переховувався на горищі будинку, де його знайшли і затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 50 млн грн.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.