Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у День Європи заявив, що сьогодні Україна захищає "безпеку й цінності всього континенту – свободу, повагу та право на власну ідентичність".

"Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і, головне, ідеологічно. Ми захищаємо безпеку й цінності всього континенту – свободу, повагу та право на власну ідентичність. Наша сила – у єдності з тими, хто поділяє наші принципи", – написав він у Телеграмі у суботу.

"Україна є і буде частиною вільної європейської родини. Слава Україні!", – додав він