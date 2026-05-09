Інтерфакс-Україна
12:34 09.05.2026

Буданов: Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і ідеологічно

Фото: https://president.gov.ua/

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у День Європи заявив, що сьогодні Україна захищає "безпеку й цінності всього континенту – свободу, повагу та право на власну ідентичність".

"Україна сьогодні уособлює справжню Європу – і територіально, і, головне, ідеологічно. Ми захищаємо безпеку й цінності всього континенту – свободу, повагу та право на власну ідентичність. Наша сила – у єдності з тими, хто поділяє наші принципи", – написав він у Телеграмі у суботу.

"Україна є і буде частиною вільної європейської родини. Слава Україні!", – додав він

