МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

Міністерство закордонних справ України у День Європи висловило вдячність Європейському Союзу і всім державам-членам за підтримку та солідарність у боротьбі проти російської агресії, заявивши, що нині Україна не тільки захищає цінності Європи, а і проводить комплексні реформи.

"Вже четвертий рік поспіль Україна відзначає День Європи разом із державами Європейського Союзу – день, який символізує єдність, мир і співпрацю на континенті. Європа – це передусім цінності, які об’єднують і роблять нас сильнішими: свобода, демократія, верховенство права та повага до людської гідності. Сьогодні Україна захищає їх на полі бою і водночас проводить комплексні реформи, які щодня наближають нашу державу до членства в ЄС", - йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у суботу.

"Ми вдячні Європейському Союзу і всім державам-членам за підтримку України та солідарність у боротьбі проти російської агресії. Разом ми сильніші. Разом ми будуємо наше спільне європейське майбутнє", – резюмували в українському зовнішньополітичному відомстві.