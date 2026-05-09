11:58 09.05.2026

"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

Фото: https://t.me/robert_magyar

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на новий формат проведення так званого параду перемоги у Москві, попередивши, у зв’язку з оголошеним перемир’ям на три дні, про майбутні операції дроноводів ЗСУ – "Сибір хоч і за горами, але ніц не за горами".

"Сьогодні і ми, і вони - свідки історичного кастраційного обряду десакралізації бункера. Усвідомлення прийде згодом", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, "жоден попередній план, сценарій або фантазія не врахували силу наслідків інверсії страху" очільника Кремля: "збирач земель уських, отримавши вчора від України де-факто сучасну версію грамоти на васалітет з координатами триденного милосердя, водночас з боєм курантів опівночі 9 травня, декласувався до орендаря Красної площі на дві години, скориставшись для цього ще й послугами адвоката диявола".

На думку Мадяра, наразі Путін "зловив ефект Попелюшки, перетворившись в 00:00 у гегемона на перетримці. Епічне приниження та символічне обнулення, - доводити власну суб’єктність тепер доведеться з рівня нижче ватерлінії".

"У файлах історії людства запис вже зроблено: 2026 - рік, коли москва проводила парад перемоги за письмовим дозволом "Києва за три дні". Залучити ж Трампа для виблагання трьох днів тиші - визнаю, це справжній дипломатичний стриптиз, вартий ордена та пільг виконавцям", – додав Бровді.

За його словами, "Волелюбний Український Птах почав заздалегідь: ВПК та ПЕК (РФ – ІФ-У) відчули то сповна і у принципово нових ритмі та географії. Сибір хоч і за горами, але ніц не за горами. Далі буде, 72 години не вічність".

Як повідомлялося, триденне перемир’я між Україною та Росією 9-11 травня анонсував президент США Дональд Трамп, а потім підтвердив президент України Володимир Зеленський.

8 травня Зеленський підписав указ №374, яким виключив територіальний квадрат Красної площі у Москві з плану застосування українського озброєння на час проведення параду 9 травня 2026 року. Згідно з документом, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, рішення прийнято "з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з американською стороною 8 травня 2026 року".

Напередодні Зеленський повідомив, що в рамках переговорного процесу за посередництва США Росія погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 та встановити режим тиші 9-11 травня. 

