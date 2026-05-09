Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

Пілоти 23-ї бригади НГУ "Хортиця" протягом кількох годин ліквідували три рідкісні безпілотники ворога "Вєщій Олєг" на запорізькому напрямку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров з посиланням на воїнів - авторів цього заходу.

"Ці дрони загарбники використовували для глибинної розвідки та фіксації своїх цинічних ударів. Орієнтовна сума збитків окупантів становить 300 тисяч доларів. Дякуємо захисникам неба", – написав Федоров у Телеграмі у суботу.

"Продовжуємо системно нищити потенціал противника", – наголосили у "Хортиці".