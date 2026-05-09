Інтерфакс-Україна
11:44 09.05.2026

Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

Пілоти 23-ї бригади НГУ "Хортиця" протягом кількох годин ліквідували три рідкісні безпілотники ворога "Вєщій Олєг" на запорізькому напрямку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров з посиланням на воїнів - авторів цього заходу.

"Ці дрони загарбники використовували для глибинної розвідки та фіксації своїх цинічних ударів. Орієнтовна сума збитків окупантів становить 300 тисяч доларів. Дякуємо захисникам неба", – написав Федоров у Телеграмі у суботу.

"Продовжуємо системно нищити потенціал противника", – наголосили у "Хортиці".

09:52 09.05.2026
Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

09:19 09.05.2026
Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

13:06 08.05.2026
"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

20:41 07.05.2026
Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

15:48 06.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

20:57 05.05.2026
Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

