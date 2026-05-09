ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна розвиває напрям "малої" ППО для захисту від російських БпЛА – ця українська ШІ-турель від одного з учасників Brave1 уже використовується більш ніж у десяти підрозділах та здатна автономно виявляти й уражати ворожі дрони, зокрема на оптоволокні.

"Одне з нових технологічних рішень – українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Наразі рішення вже використовують у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту.

"Наступний крок – масштабування рішення та посилення "малої" ППО. Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", – зазначив Федоров.