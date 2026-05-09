11:34 09.05.2026

ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна розвиває напрям "малої" ППО для захисту від російських БпЛА – ця українська ШІ-турель від одного з учасників Brave1 уже використовується більш ніж у десяти підрозділах та здатна автономно виявляти й уражати ворожі дрони, зокрема на оптоволокні.

"Одне з нових технологічних рішень – українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Наразі рішення вже використовують у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту.

"Наступний крок – масштабування рішення та посилення "малої" ППО. Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", – зазначив Федоров.

Теги: #фронт #brave1 #ші_турелі

10:33 09.05.2026
Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

19:19 08.05.2026
Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

16:41 08.05.2026
Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

00:13 07.05.2026
На фронті відбулось 120 боєзіткнень за добу – Генштаб

14:32 30.04.2026
Brave1 повідомив про запуск нового етапу програми Defence Tech на розробку компонентів для дронів

15:29 25.03.2026
Brave1 та НАТО запускають перший раунд програми UNITE — Brave NATO, у фокусі — технології протидії БпЛА

11:43 10.03.2026
Організація AUSP анонсувала запуск платформи для співпраці оборонних технологічних компаній

12:04 04.02.2026
Brave1 запрошує студентів на інженерний хакатон для реального defence tech рішення

18:31 30.05.2025
Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

