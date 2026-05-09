У Москві завершився так званий парад перемоги, від проходив лише 45 хвилин, без участі військової техніки.

Пропагандисти порахували, що в параді на Червоній площі брали участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України. У параді також взяв участь парадний розрахунок військовослужбовців Корейської Народної Армії. Військовослужбовці КНДР брали участь у боях проти ЗСУ у Курської області.

Як зазначили пропагандистські ЗМІ РФ "У зв’язку з оперативною обстановкою механізована колона, суворовці та нахімовці цього року в параді не брали участі". Вранці 9 травня в центрі Москви відключили мобільний інтернет у зв’язку з "парадом перемоги". Під час виступу Володимир Путін заявив, що нібито окупаційні війська надихаються радянськими військовими часів Другої світової війни.

Для участі заходах до Москви прибули керівники Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Абхазії, Лаосу, Малайзії, Сербії та Південної Осетії. Російські ЗМІ також повідомляли, що Путін збирається провести зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, з правителем Малайзії султаном Ибрагімом, президентами Лаосу Тхонглуном Сисулітом, Абхазії Бадрой Гунбой, Південної Осетії Аланом Гаглоевим и групою керівників Республіки Сербської, а також з білоруським, казахстанським та узбецьким керівниками Олександром Лукашенком, Касым-Жомартом Токаевим и Шавкатом Мирзеєвим. Про прибуття Токаєва и Мірзеєва в Москву стало відомо лише у п’ятницю.