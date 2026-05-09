Інтерфакс-Україна
11:26 09.05.2026

У Москві завершився так званий парад перемоги, він тривав 45 хвилин

У Москві завершився так званий парад перемоги, від проходив лише 45 хвилин, без участі військової техніки.

Пропагандисти порахували, що в параді на Червоній площі брали участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України. У параді також взяв участь парадний розрахунок військовослужбовців Корейської Народної Армії. Військовослужбовці КНДР брали участь у боях проти ЗСУ у Курської області.

Як зазначили пропагандистські ЗМІ РФ "У зв’язку з оперативною обстановкою механізована колона, суворовці та нахімовці цього року в параді не брали участі". Вранці 9 травня в центрі Москви відключили мобільний інтернет у зв’язку з "парадом перемоги". Під час виступу Володимир Путін заявив, що нібито окупаційні війська надихаються радянськими військовими часів Другої світової війни.

Для участі заходах до Москви прибули керівники Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Абхазії, Лаосу, Малайзії, Сербії та Південної Осетії. Російські ЗМІ також повідомляли, що Путін збирається провести зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, з правителем Малайзії султаном Ибрагімом, президентами Лаосу Тхонглуном Сисулітом, Абхазії Бадрой Гунбой, Південної Осетії Аланом Гаглоевим и групою керівників Республіки Сербської, а також з білоруським, казахстанським та узбецьким керівниками Олександром Лукашенком, Касым-Жомартом Токаевим и Шавкатом Мирзеєвим. Про прибуття Токаєва и Мірзеєва в Москву стало відомо лише у п’ятницю.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 09.05.2026
"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

21:45 08.05.2026
Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

16:44 08.05.2026
Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

16:12 08.05.2026
Китай не направлятиме спеціальну делегацію на парад 9 травня в Москві

14:15 08.05.2026
Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

12:40 08.05.2026
Росія відмовила іноземним журналістам в акредитації на парад 9 травня – ЗМІ

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

13:09 07.05.2026
Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

14:57 04.05.2026
В Берліні 8 та 9 травня заборонять прапори СРСР, Білорусі та російської республіки Чечня, а також російську військову символіку

11:31 04.05.2026
РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

