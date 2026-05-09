Інтерфакс-Україна
Події
11:01 09.05.2026

Литва отримала перші американські ракетні комплекси HIMARS

Литва офіційно отримала від американської корпорації Lockheed Martin перші пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS на церемонії, що відбулася в Камдені, штат Арканзас, повідомило видання UK Defence Journal.

Як зазначає видання, система HIMARS забезпечує можливість ведення вогню на великі відстані та безпосередньо інтегрується з системами НАТО, що спонукало низку країн Балтії та Східної Європи в останні роки надати пріоритет цій платформі.

HIMARS – це високомобільний артилерійський ракетний комплекс, який може нести шість реактивних снарядів РСЗВ або одну тактичну ракету ATACMS з дальністю дії до 300 км. Видання підкреслює, що Литва стала останньою у зростаючому списку європейських країн, які прийняли на озброєння цю систему, яка, за даними Lockheed Martin, наразі використовується 14 країнами НАТО та партнерами.

Під час церемонії заступниця міністра національної оборони Литви Віталія Зумерене та віцепрезидентка з тактичних ракет корпорації Lockheed Martin Гайлія Кемпбелл підписали угоду про поглиблення оборонного та промислового співробітництва.

Кемпбелл зазначила, що сумісність системи є ключовим фактором її цінності для операцій союзників. "У сьогоднішній ситуації у сфері безпеки безперебійна співпраця між союзниками має важливе значення. HIMARS легко інтегрується із силами НАТО та партнерами, що робить її життєво важливим активом для коаліційних операцій", – сказала вона. "Lockheed Martin, як і раніше, прихильна до забезпечення Литви можливостями, необхідними для захисту її суверенітету та внесення вкладу в регіональну безпеку".

Теги: #литва #himars

