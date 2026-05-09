09.05.2026

СБУ затримала кілера, який за завданням ворога намагався вбити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня"

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла резонансному теракту в Одесі – затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ, повідомила пресслужба відомства.

"Затримання відбулося завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на "гарячу лінію" Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у суботу.

За задумом російських спецслужбістів, вбивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний кремлю інформаційний фон для відзначення "дня перемоги".

Як встановило розслідування, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата.

За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня.

За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. У поле зору рашистів чоловік потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування він прибув до Одеси, де орендував квартиру для підготовки до замаху. Спочатку фігурант відстежив помешкання українського військовослужбовця, провів дорозвідку навколишньої території і обрав місця для засідки.

Далі агент отримав від куратора з РФ координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном.

Під час обшуків у затриманого вилучено автомат з боєприпасами та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

СБУ: Затримано терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня

Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

СБУ затримала у Кропивницькому поплічницю РФ, яка намагалася реєструвати "Старлінки" для ворога

СБУ викрила трьох блогерів, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

Працівника СБУ затримали за хабар у $34 тис. США – Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

