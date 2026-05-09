Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

Москва продовжує вимагати виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу як умову для тривалого припинення вогню в Україні, але російські війська на фронті навесні 2026 року демонструють гірші результати, ніж у 2025 році, коли Кремль почав посилено просувати цей ультиматум, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська навесні 2026 року демонструють гірші результати на полі бою, ніж тоді, коли Кремль наголошував на своїй вимозі щодо Донецької області у 2025 році. Президент Росії Володимир Путін та інші високопосадовці Кремля почали посилювати свої вимоги до України здавати територію, яку Росія не контролює, особливо решту неокупованої Донецької області, на початку 2025 року, коли поле бою було більш сприятливим для російських військ, ніж навесні 2026 року. Володимир Путін та інші високопоставлені чиновники Кремля почали посилювати свою вимогу до України щодо здачі територій Донецької області на початку 2025 року, коли ситуація на полі бою була для російських військ була "сприятливою"", – йдеться в огляді ISW.

Зазначається, що з того часу українські війська збільшують економічні, людські та матеріальні витрати російської війни. Українські війська постійно збільшують дальність, обсяг та інтенсивність своїх ударних кампаній на великій відстані проти російської нафтової інфраструктури та військових активів, щоб скористатися нездатністю Кремля захищатися від українських ударів. На початку 2026 року українські війська значно посилили свою ударну кампанію середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили, що погіршило здатність Росії проводити наступальні операції.

Протягом перших чотирьох місяців 2026 року просування російських військ на театрі військових дій зупинилося в середньому до 2,9 квадратних кілометрів на день, а російські війська зазнали чистих втрат території у квітні 2026 року.

Як відмічають експерти Інституту вивчення війни, російські війська одночасно борються зі зростанням рівня втрат, який нещодавно перевищив рівень набору російських військ наприкінці 2025 року та на початку 2026 року.

ISW раніше оцінювала, що Кремль намагається створити хибне відчуття політичної терміновості серед своїх партнерів по переговорах, намагаючись змусити Україну поступитися неокупованою частиною Донбасу, яку російські війська не змогли взяти на полі бою. Ушаков, ймовірно, зараз намагається виправдати відмову Кремля брати участь у переговорах, які не погоджуються з давніми вимогами Кремля, навіть попри те, що стагнація Росії на полі бою ставить Кремль у гірше становище для отримання значних політичних поступок. Українські сили можуть і продовжуватимуть завдавати російським військам більших витрат, які проводять наступальні операції в Україні, зокрема проти Фортечного поясу в рамках триваючого весняно-літнього наступу 2026 року, який досі не приніс значних оперативних здобутків.

ISW також оцінює, що відмова від решти неокупованих територій Донецької та Луганської областей забезпечить Росії контроль над так званим фортечним поясом – низкою укріплених міст, які слугують основою оборони України в регіоні з 2014 року. Ця вимога також не гарантує укладення мирної угоди, сказано в аналізі.