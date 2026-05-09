Інтерфакс-Україна
Події
10:20 09.05.2026

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

1 хв читати
Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Президент України Володимир Зеленський у День Європи відзначив свідомий вибір українців бути невід’ємною частиною європейської родини, а європейців – бути на одному боці з Україною, що "борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту".

"Сьогодні День Європи. І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу

Він також наголосив, що "з перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною. І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. І ми обов’язково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє – майбутнє у Європі".

Теги: #день_європи #зеленський #привітання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 08.05.2026
Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

16:41 08.05.2026
Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

Зеленський проведе Ставку за результатами поїздки на фронт

15:42 08.05.2026
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в смузі оборони 67 ОМБр

14:31 08.05.2026
Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

Зеленський зустрівся з воїнами на Олександрівському напрямку

14:15 08.05.2026
Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

Фіцо може говорити у Москві про готовність України до зустрічей на рівні лідерів – радник Зеленського

13:52 08.05.2026
Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Президенти Єврокомісії, України та прем'єр-міністр Канади звернуться до учасників Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

13:34 08.05.2026
У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

12:38 08.05.2026
Фіцо хоче передати Путіну повідомлення від Зеленського

Фіцо хоче передати Путіну повідомлення від Зеленського

09:42 08.05.2026
Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

09:11 08.05.2026
Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

ОСТАННЄ

АП ВАКС постановила стягнути з колишнього голови ДФС Насірова понад 11 млн грн збитків

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА