Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Президент України Володимир Зеленський у День Європи відзначив свідомий вибір українців бути невід’ємною частиною європейської родини, а європейців – бути на одному боці з Україною, що "борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту".

"Сьогодні День Європи. І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу

Він також наголосив, що "з перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною. І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. І ми обов’язково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє – майбутнє у Європі".