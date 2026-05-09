09:56 09.05.2026

АП ВАКС постановила стягнути з колишнього голови ДФС Насірова понад 11 млн грн збитків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 8 травня завершила розгляд апеляційної скарги щодо вироку колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову, змінив вирок у частині вирішення цивільного позову, проте сам вирок залишив без змін та постановив стягнути з ексочільника ДФС матеріальну шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення, у розмірі 11 248 833 грн.

"У п’ятницю, 8 травня, Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги представника цивільного позивача – Акціонерного товариства "Укргазвидобування" на вирок ВАКС від 31.10.2025, яким колишнього Голову Державної фіскальної служби визнано винуватим у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)", – йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

Повідомляється, що колишнього директора одного з департаментів ДФС було виправдано у зв’язку з недоведеністю обвинувачення у пособництві вчиненню цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України). Проте суд першої інстанції відмовив у задоволенні цивільного позову АТ "Укргазвидобування" про відшкодування майнової шкоди до ексочільника ДФС, а цивільний позов до колишнього директора одного з департаментів ДФС залишив без розгляду.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу та змінила вирок у частині вирішення цивільного позову. Суд апеляційної інстанції постановив стягнути з ексочільника ДФС матеріальну шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення, у розмірі 11 248 833 грн.

В іншій частині апеляційну скаргу залишено без задоволення, а вирок – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Повний текст ухвали буде проголошено 13 травня о 12:45.

Як повідомлялося, Насіров обвинувачувався у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим. Йому було інкриміновано ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Протягом ‎2015-2016 рр., діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, він особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Ці рішення було прийнято з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

