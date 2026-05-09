Інтерфакс-Україна
Події
09:52 09.05.2026

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

1 хв читати

Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами, загинув місцевий житель, ще двоє цивільних поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль у Пологівському районі. На жаль, водій – 67-річний чоловік загинув на місці", – написав він у Телеграмі у суботу.

Також постраждали пасажири: 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг; інка 61 року – травмована, медики встановлюють діагноз

Постраждалих доставили до обласної лікарні. 

Теги: #запоріжжя #атака_бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 07.05.2026
Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

20:57 05.05.2026
Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

17:23 05.05.2026
Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

20:07 03.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

17:59 03.05.2026
Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

Удар по Запоріжжю: п'ятеро людей зазнали поранень, серед них – дитина

17:39 03.05.2026
Ворог ударив по Запоріжжю, є поранені – ОВА

Ворог ударив по Запоріжжю, є поранені – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

ОСТАННЄ

Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

Зеленський у День Європи: З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною, і це не благодійність, а свідомий вибір європейців

АП ВАКС постановила стягнути з колишнього голови ДФС Насірова понад 11 млн грн збитків

Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА