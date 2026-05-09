Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами, загинув місцевий житель, ще двоє цивільних поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль у Пологівському районі. На жаль, водій – 67-річний чоловік загинув на місці", – написав він у Телеграмі у суботу.

Також постраждали пасажири: 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг; інка 61 року – травмована, медики встановлюють діагноз

Постраждалих доставили до обласної лікарні.