09:36 09.05.2026

Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

Король Данії Фредерік X через те, що лідерка соціал-демократів та багаторічна проукраїнська прем’єрка Данії Метте Фредеріксен не змогла заручитись достатньою підтримкою, щоб сформувати уряд, доручив це завдання чинному очільнику Міноборони голові Ліберальної партії Троельсу Лунду Поульсену. Про це йдеться в заяві данського королівського палацу.

"Представники Ліберальної партії, Данської народної партії, Ліберального альянсу, Поміркованих, Консервативної народної партії, Данських демократів та Громадянської партії, які разом мають 87 місць, рекомендували залишити голову Ліберальної партії Троельса Лунда Поульсена для керівництва переговорами щодо формування уряду", – йдеться у заяві за підсумками зустрічі короля з представниками політичних сил на сайті королівського палацу, що відбулася увечері 8 травня.

Представники Соціал-демократичної партії, Соціалістичної народної партії, Об’єднаного списку, Радикальної лівиці та Альтернативи, які разом мають 84 мандати, порадили доручити чинній прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен знову очолити переговори щодо формування уряду.

Після цього король прийняв Фредеріксен, яка зважаючи на заяви партій, порадила Фредеріку X доручити Поульсену вести такі переговори.

Відповідно до цього король попросив Поульсена очолити переговори щодо формування уряду.

Метте Фредеріксен 8 травня повідомила королю, що за підсумком першого раунду переговорів не змогла заручитись достатньою підтримкою партій для формування уряду. На парламентських виборах у Данії 24 березня соціал-демократи Фредеріксен виграли, але центристська партія чинного глави МЗС Ларса Льокке Расмуссена отримала "золоту акцію" із 14 мандатами.

Згодом Расмуссен, який є міністром закордонних справ в уряді Фредеріксен, висунув їй ультиматум.

