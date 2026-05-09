Інтерфакс-Україна
Події
09:19 09.05.2026

Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

1 хв читати
Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська увечері у п’ятницю, 8 травня, завдали удару по сільськогосподарському підприємству у прикордонному селі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, загинули батько та син, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вчора ввечері росія атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа. На жаль, загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Теги: #чернігівська_область #жертви #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 08.05.2026
На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

На прикордонні Чернігівщини триває масштабна лісова пожежа, можлива евакуація людей

22:55 07.05.2026
ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

15:48 06.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

ОСТАННЄ

На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

ЗС РФ просунулись біля Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА