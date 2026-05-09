Батько та син загинули на Чернігівщині внаслідок російської дронової атаки – ДСНС

Російські окупаційні війська увечері у п’ятницю, 8 травня, завдали удару по сільськогосподарському підприємству у прикордонному селі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, загинули батько та син, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вчора ввечері росія атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа. На жаль, загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Рятувальники ліквідували пожежу.