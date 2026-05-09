На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

Внаслідок понад 20 російських обстрілів семи населених пунктів у шести громадах Сумської області поранена жінка, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

За його словами, в Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждала 66-річна мешканка. Жінці надали медичну допомогу.

Також пошкодження зафіксовано в кількох громадах.

Зокрема, в Великописарівській – приватний житловий будинок, господарча споруда та нежитлове приміщення. У Середино-Будській – зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й об'єкт інфраструктури. У Березівській – зруйновані житловий будинок і господарчі споруди. У Путивльській – вантажний автомобіль. У Шосткинській та Есманьській громадах зафіксовано наслідки попередніх обстрілів: пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Евакуйовано чотирьох людей, додав Григоров.