Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Чорнобаївка, Дніпровське, Олександрівка, Софіївка, Понятівка, Токарівка, Зміївка, Томарине, Урожайне, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Сагайдачне, Нововоронцовка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки.