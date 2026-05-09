Інтерфакс-Україна
Події
08:34 09.05.2026

Під ворожим обстрілом опинився 31 населений пункт Запорізької області, двоє постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 31 населеному пункту Запорізької області, двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 738 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області. Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – написав він у Телеграмі.

Федоров зазначив, що 615 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Любицьке, Мирівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.

Також 123 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

