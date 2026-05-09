ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Фото: НГУ

Сили оборони протягом дня п'ятниці ліквідували 34 із 43 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях, повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.