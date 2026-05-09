Інтерфакс-Україна
Події
07:36 09.05.2026

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

1 хв читати
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві людини та ще дві постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також противник бив по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 08.05.2026
Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

Зеленський обговорив з бійцями 20-го АК забезпечення безпілотниками

13:18 08.05.2026
Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

08:31 08.05.2026
За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

07:40 08.05.2026
За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

20:41 07.05.2026
Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

10:36 07.05.2026
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

10:25 07.05.2026
Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

08:53 07.05.2026
Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

08:37 07.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

08:10 07.05.2026
На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський видав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня з виключенням квадрату Красної площі із зони ударів

Зеленський: Росія погодилась на обмін 1000 на 1000 та режим тиші 9-11 травня – домовленості досягнуто за посередництва США

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

Зеленський: Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо від РФ сьогодні

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

ЗС РФ просунулись біля Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині – DeepState

Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку – голова ДІАМ

У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА