Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, двоє поранених

Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві людини та ще дві постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також противник бив по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.