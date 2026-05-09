Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, один танк, 82 артсистеми, три бронемашини, 1479 БПЛА, а також 373 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб, танків – 11 920 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од, артилерійських систем – 41 712 (+82) од, РСЗВ – 1 780 (+2) од, засоби ППО – 1 371 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 95 252 (+373) од, спеціальна техніка – 4 173 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.