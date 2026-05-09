9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 травня в Україні відзначають Всесвітній день мігруючих птахів, День Європи.

Також сьогодні Всесвітній день танцю живота, День магнітної абетки, Всесвітній день колажу.

Віряни вшановують пам'ять святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора; перенесення мощей Миколая Чудотворця.

Всесвітній день мігруючих птахів

Відзначається щорічно в другу суботу травня та другу суботу жовтня. Започаткований у 2006 р. Секретаріатом Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водоплавних птахів (AEWA) у співпраці з Секретаріатом Конвенції щодо збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, CMS)

День Європи

Відзначається щорічно в Європейському Союзі та інших країнах, а також в Україні відповідно до Указу Президента України від 08.05.2023 р. № 266/2023.

Є знаковою датою для Європейського Союзу та для всіх країн, які підтримують європейську інтеграцію. Цей день вшановує Декларацію Шумана, яку 9 травня 1950 року оголосив Робер Шуман, міністр закордонних справ Франції. Вона стала основою для створення Європейського об’єднання вугілля і сталі, першого етапу європейської економічної співпраці, що згодом призвело до утворення Європейського Союзу.

Пропозиція Шумана полягала у спільному управлінні виробництвом вугілля та сталі між Францією і Німеччиною, що мало стати основою для економічної інтеграції та зниження ризиків військових конфліктів між двома країнами, які пережили кілька світових воєн. Ідея Шумана стала фундаментом для мирного розвитку Європи, створивши умови для майбутнього об’єднання європейських країн.

Саме цього дня, 9 травня 1950 року, була проголошена декларація, яка поклала початок європейській інтеграції. Це був момент, коли Європа, після руйнівної Другої світової війни, зробила перші кроки до співпраці та взаєморозуміння, щоб забезпечити стабільність і мир на континенті.

День магнітної абетки

Магнітні абетки з’явилися на ринку в середині XX століття, коли нові методи навчання почали використовувати технології, які сприяли більш ефективному засвоєнню матеріалу. Вони стали популярним і корисним інструментом, що дозволяє дітям вчити абетку через гру і підтримують їх інтерес до навчання.

Всесвітній день колажу

Щороку, у другу суботу травня, художники та любителі мистецтва з усього світу відзначають Всесвітній день колажу. Ініційований у 2018 році журналом Kolaj Magazine, цей день присвячений мистецтву колажу та його здатності об'єднувати різні елементи для створення нових форм і ідей.

Всесвітній день танцю живота

Щорічно, у другу суботу травня, світ відзначає Всесвітній день танцю живота — свято, присвячене вшануванню цього давнього та виразного танцювального мистецтва.

Міжнародний день вітряка

Міжнародний день вітряка відзначається у другі вихідні травня кожного року, а в Нідерландах він є національним (народним) святом. Там його почали святкувати на початку 2000-х років. Згодом свято поширилося на інші країни.

День ґудзиків

Ґудзики існують з давніх часів, ще з періоду стародавніх цивілізацій, таких як Єгипет і Китай. Вони спочатку слугували задля практичної мети — застібати одяг, а з часом стали також декоративними елементами, що доповнюють стиль. У Середньовіччі вони набули популярності не лише як функціональні деталі, а й як прикраси, що зазначають статус чи стиль.

Народилися в цей день:

155 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка (1871–1926), українського етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, громадсько-культурного діяча;

140 років від дня народження Сидора Антоновича Твердохліба (1886–1922), українського поета, перекладача, громадсько-політичного діяча;

120 років від дня народження Сергія Ледянського (справж. – Сергій Арсенійович Кокот) (1906–2000), українського письменника, журналіста (США);

120 років від дня народження Анастасії Лещенко (1906-1995), вченої, селекціонери;

100 років від дня народження Віри Багацької (1926-1995), оперної співачки;

90 років від дня народження Юрія Іллєнка (1936-2010), кінорежисера, кінооператора, кіносценариста, педагога;

90 років від дня народження Івана Федоровича Кирилова (1936–2009), українського графіка;

90 років від дня народження Петра Михайловича Перехрестенка (1936–2024), українського лікаря-хірурга, трансфузіолога;

90 років від дня народження Володимира Олексійовича Підпалого (1936–1973), українського поета, перекладача; за паспортом народився 13.05.1936 р.;

65 років від дня народження Віктора Володимировича Неборака (1961), українського поета, прозаїка, есеїста, критика, перекладача, літературознавця;

30 років від дня народження Олега Фадєєнка (1996-2023), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1913 - Перший політ гідроплана С-10 "Гідро", розробленого Ігорем Сікорським;

1919 - Симон Петлюра був обраний головою Директорії Української Народної Республіки;

1920 - На Хрещатику в Києві відбувся польсько-український парад, що святкував звільнення столиці від більшовиків;

1920 - В Ужгороді засновано українське товариство "Просвіта";

1950 - Створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, перший крок до Європейського Союзу;

1955 - Федеративна Республіка Німеччина стала частиною НАТО;

1962 - Перший політ гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського в США;

2022 - Президент США Джо Байден підписав Закон S.3522 про ленд-ліз, спрямований на захист демократії в Україні та боротьбу з Росією.

Церковне свято

Перенесення мощей Миколая Чудотворця

Це визначна духовна подія, яка відбулася 1087 року, коли його святі останки були врятовані від можливої наруги і перенесені з малоазійського міста Міри до італійського порту Барі.

У той час Лікія, де спочивали мощі святого після смерті, вже перебувала під мусульманською владою. Побоюючись, що реліквії можуть бути знищені або осквернені, італійські моряки з Барі вирушили в ризиковану подорож. Досягнувши Мір, вони обережно перенесли мощі святителя й доставили їх до свого рідного міста.

Прибуття мощей до Барі стало подією надзвичайного релігійного значення. Це викликало потужний духовний підйом серед християн. У місті почали зводити величний храм, присвячений святому Миколаю, який згодом став одним із головних центрів християнського паломництва.

За віруваннями, після перенесення мощей почалися численні зцілення і дива. З того часу, з тіла святителя почала виділятися запашна мироточива рідина — мирро, що зберігається донині й шанується як цілюща святиня.

Іменини:

Йосип, Микола.

З прикмет цього дня:

Сьогодні не слід працювати у полі чи городі — вважалося великим гріхом копати землю, сіяти чи орати, бо святий Миколай міг покарати за непошану до свята.

Забороняється виконувати тяжку фізичну працю — заборонялося рубати дрова, будувати, прати, шити тощо, натомість день присвячували молитві та відпочинку.

Не можна вирушати у далеку подорож — 9 травня краще залишатися вдома, бо шлях може бути несприятливим, особливо водний.

Про цей день говорили: який день на Миколу — таке й літо буде; якщо на Миколу Весняного дощ — буде гарний урожай хліба; на Миколу пішов дощ — усе літо грибне; холодний вітер або похолодання цього дня — на негоже літо; гроза на Миколая — на гарне жито; якщо рано вранці туман — до теплого літа.

