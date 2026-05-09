05:44 09.05.2026

Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти 10 фізичних осіб і компаній, у тому числі кількох у Китаї та Гонконгу, за можливе сприяння зусиллям іранських військових у закупівлі зброї та технологій.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції щодо 10 фізичних осіб і компаній, що базуються (...) на Близькому Сході, в Азії та Східній Європі, які сприяють зусиллям іранських військових щодо забезпечення поставок зброї, а також сировини, яка застосовується в іранських безпілотних" програмі створення балістичних ракет", – йдеться у прес-релізі на сайті Мінфіну США.

Санкції торкнулись низки компаній та осіб, пов'язаних із Китаєм і Бангкоком. Також обмеження торкнулись й осіб та компаній, що базуються в Білорусі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Під санкції потрапили і компанії Armory Alliance, Hitex Insulation Ningbo Company Limited.

У списку санкцій опинилися китайські Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, Meentropy Technology, The Earth Eye Co, компанії з Гонконгу – AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited, а також Elite Energy FZCO, що базується в Дубаї.

"Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжимо діяти, щоб забезпечити безпеку Америки, і націлимося на іноземних фізичних осіб та компанії, які постачають іранським військовим зброю для використання проти сил США", – йдеться у заяві міністра фінансів Скотта Бессента.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260508_33

